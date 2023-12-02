Талаев — о словах Калешина: «Может, у него был негативный опыт общения с агентами»

Футбольный агент Андрей Талаев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова бывшего главного тренера «Акрона» Евгения Калешина, который считает, что нужно запретить футбольных агентов на законодательном уровне.

«Может, у него был негативный опыт общения с агентами. Он имеет право на свою точку зрения. Калешин говорит, что агенты лоббируют лимиты? Я точно не лоббирую лимит. У меня нет таких возможностей. Может, кто-то и лоббирует, но не я», — сказал Талаев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Калешин возглавлял «Акрон» с сентября 2022 по ноябрь 2023 года. Под его руководством команда провела 57 матчей во всех турнирах, одержала 28 побед, 19 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.