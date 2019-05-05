Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов считает, что команда должна продолжить существование.

- "Зенит-2" вылетает из ФНЛ. Вы уже понимаете, где будете работать в следующем сезоне?

- Нет. С руководством встречи пока не было. У меня есть несколько вариантов, думаю, скоро наступит ясность. При этом категорически не согласен с теми, кто утверждает, что "Зенит-2" надо закрыть, мол, пустая трата денег. Ни в коем случае! Просто нужно грамотно выстроить всю работу. Тогда не только в основе "Краснодара" появятся свои воспитанники. А то, что сегодня в чемпионском составе "Зенита" нет ни одного футболиста, который родился в Петербурге, это, мягко говоря, неправильно. (Александр Кружков).

Полностью интервью Владислава Радимова - здесь.