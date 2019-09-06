Владислав Радимов: «Если «Зенит» захочет вернуть Кокорина, то добро пожаловать обратно в семью»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал «СЭ» решение Алексеевского районного суда, который сегодня удовлетворил ходатайство нападающего Александра Кокорина об условно-досрочном освобождении. 28-летний игрок может выйти из колонии 17 сентября.

— Конечно, я рад как и все, — начал Радимов.

— Кокорин может вернуться к сине-бело-голубым. Это оптимальный вариант?

— Это футболист «Зенита», которому все хотят помочь. И все с ним на связи. Принимать решение не мне, но если оно будет положительным, то добро пожаловать обратно в клубную семью.

— Сколько Александру потребуется времени, чтобы восстановиться морально и физически?

— С такой ситуацией никогда не сталкивался. Одно дело не тренироваться, когда ты травмирован, совсем другое — ситуация Кокорина. Я переживаю за его колено. Ведь реабилитацию он так и не завершил. А возможности проводить процедуры там не было.

— Но он в колонии играл в футбол.

— Значит вы знаете ситуацию лучше меня. Я за то, чтобы он как можно быстрее вернулся к нормальной жизни. А будет это «Зенит» или нет — это уже исключительно профессиональная история. (Дмитрий Зимин)

Ранее стало известно, что получившие реальные сроки за драки Кокорин и Мамаев будут отпущены из колонии условно-досрочно. Они попали в тюрьму после того, как осенью стали участниками сразу двух потасовок в центре Москвы.