Экс-полузащитник "Спартака" Владислав Пантелеев, который с начала текущего сезона играет в казанском клубе, рассказал жалеет ли он о переходе в "Рубин". В 26-м туре казанцы сыграли вничью с москвичами на их поле - 1:1.

– Под какую задачу вас выпускали на поле?

– Просто выйти и усилить игру. Чтобы была плотность в центре.

– При вас казанцы сравняли счет. Выход удался?

– Если забили, то все хорошо.

– Бердыев сказал, что "Рубин" был ближе к победе.

– Думаю, да. У нас были хорошие моменты в конце. Если бы Сагитов пошел на добивание на последних минутах, то могли бы вырвать победу.

– Что думате о "Спартаке"? Не жалете, что ушли? Или не думаете, что ушли зря?

– Честно говоря, сейчас не так пристально слежу за "Спартаком", но об уходе точно не жалею.

– Счастливы, что отобрали очки у "Спартака"?

– Конечно, я рад, что удалось отобрать очки у бывшей команды. Рад, что удалось победить.

– Дыхание ФНЛ ощущаете за спиной?

– Нет. (Ярослав Сусов)

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