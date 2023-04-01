Пономарев: «ЦСКА ни в коем случае не должен недооценивать «Факел»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев призвал игроков московского клуба серьезно отнестись к матчу 21-го тура РПЛ с «Факелом».

«Ни в коем случае нельзя расслабляться. Никогда нельзя недооценивать соперника. Когда я только начинал играть в обороне, мне один футболист сказал: «В каждом противнике нужно видеть соперника и хорошего игрока. Если пренебречь этим, то человек пропадет». Так что, в любом сопернике нужно видеть достойного оппонента, иначе невозможно настроиться на матч и победу. Нужно выходить на каждую игру, как на последнюю. Только в таком случае будет результат», — приводит слова Пономарева Betonmobile.ru.

Игра между ЦСКА и «Факелом» пройдет 2 апреля в 16.30 по московскому времени.