Бивол посетил раздевалку «Зенита» после матча с «Уралом»

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) посетил раздевалку «Зенита» после матча с «Уралом» в 21-м туре РПЛ (2:0). Боксер сделал совместную фотографию с футболистами.

Матч состоялся в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене».

«Зенит» набрал 51 очко и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» находится на 10-й строчке (25).

В следующем туре сине-бело-голубые сыграют 9 апреля на выезде против «Локомотива», а оранжево-черные 8 апреля встретятся с «Ахматом».