Пономарев: «Все переживали после ухода Николича, а вышло даже лучше»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре армейцев при новом главном тренере Фабио Челестини.

«По-моему, Челестини оказался даже лучше Николича. Все переживали за уход серба, но текущая игра ЦСКА просто замечательная. Новый тренер от игроков требует постоянного движения вперед, только в атаку. Они используют свободные зоны, рискуют в штрафной. У них, наверное, лучшее движение в лиге — бегут они очень хорошо. Это чистый идеальный советский футбол. Челестини поставил им очень хорошую игру. Игровая дисциплина на высочайшем уровне — опять же тренерская работа. Тренер соперника не понимал как против них играть, что и показал счет на табло. «Рубин» проигрывал на каждом сантиметре поля», — сказал Пономарев «СЭ».

Челестини сменил на посту главного тренера армейцев Марко Николича, который после ухода из ЦСКА возглавил греческий АЕК.

После 4 тура чемпионата России сезона-2025/26 красно-синие имеют 8 очков.



Денис Клесарев