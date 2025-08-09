Футбол
9 августа, 19:30

«Ахмат» — «Зенит»: Соболев сыграет с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент

Стали известны стартовые составы на матч «Ахмата» и «Зенита» в 4-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало — в 20.30 по московскому времени.

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Гандри, Сидоров, Ндонг, Садулаев, Исмаэл, Касинтура, Келиано, Самородов, Мелкадзе.

«Зенит»: Латышонок, Дуглас Сантос, Дркушич, Нино, Барриос, Вендел, Жерсон, Луис Энрике, Мантуан, Соболев, Педро.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

&laquo;Ахмат&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;.«Ахмат» — «Зенит». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.
09 августа, 20:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
1:0
Зенит

    «Локомотив» — «Спартак»: команды обменялись голами
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

