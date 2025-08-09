«Ахмат» — «Зенит»: Соболев сыграет с первых минут
Стали известны стартовые составы на матч «Ахмата» и «Зенита» в 4-м туре РПЛ.
Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало — в 20.30 по московскому времени.
«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Гандри, Сидоров, Ндонг, Садулаев, Исмаэл, Касинтура, Келиано, Самородов, Мелкадзе.
«Зенит»: Латышонок, Дуглас Сантос, Дркушич, Нино, Барриос, Вендел, Жерсон, Луис Энрике, Мантуан, Соболев, Педро.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2
Новости