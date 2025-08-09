«Ахмат» — «Зенит»: Соболев сыграет с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч «Ахмата» и «Зенита» в 4-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало — в 20.30 по московскому времени.

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Гандри, Сидоров, Ндонг, Садулаев, Исмаэл, Касинтура, Келиано, Самородов, Мелкадзе.

«Зенит»: Латышонок, Дуглас Сантос, Дркушич, Нино, Барриос, Вендел, Жерсон, Луис Энрике, Мантуан, Соболев, Педро.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.