«Ахмат» и «Зенит» сыграют в чемпионате России 9 августа

«Ахмат» и «Зенит» сыграют в 4-м туре чемпионата России в субботу, 9 августа. Матч на «Ахмат Арене» в Грозном начинается в 20.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.

09 августа, 20:30. Ахмат Арена (Грозный)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Грозном. Ключевые события и результат игры «Ахмат» — «Зенит» можно также отслеживать в нашем матч-центре.

Встречу в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир на федеральном канале начнется в 20.15 мск, за 15 минут до игры. Ретранслировать игру в прямом эфире будут онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск».

Грозненцы в предыдущем туре уступили махачкалинскому «Динамо» (0:1), а питерцы сыграли вничью с ЦСКА (1:1).

Этот матч станет дебютным для бывшего главного тренера сборной России, в среду возглавившего «Ахмат», Станислава Черчесова.