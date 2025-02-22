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Андреев объяснил, почему российские клубы переплачивают за легионеров: «Других вариантов нет»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» высказался о тратах российских топ-клубов на трансферы в текущем сезоне.

«Хочется смотреть яркий, интересный футбол. А это в любом случае футболисты, которые делают разницу. Чем качественнее футболист, тем больше цена. Думаю, что наши траты все равно не сопоставимы с тратами АПЛ или ла лиги. Если у клубов есть финансовая возможность подписывать таких футболистов, это отлично. По-другому чемпионат ярким не будет», — сказал Андреев «СЭ».

Также бывший спортивный директор «Оренбурга» ответил на вопрос, почему российские клубы переплачивают за иностранцев.

«Приходит условно «Спартак», «Зенит» или «Динамо» и европейский клуб, который играет в Лиге чемпионов. Все кладут по условному миллиону. Куда пойдет футболист? Поэтому чтобы притащить игрока в Россию нужно не только отдать условный миллион, но еще и убедить футболиста и его агента приехать сюда. Если мы говорим про топ-игроков с бэкграудном, сложившихся футболистов, которые сделают клуб сильнее, то других вариантов просто нет», — добавил Андреев.

По данным Transfermarkt, лидером по тратам на игроков в текущем сезоне стал «Зенит» (77,16 миллионов евро), второе место занял «Спартак» (56,6 миллионов евро).

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
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Рубин

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Матеус Рейс
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