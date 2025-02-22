Андреев объяснил, почему российские клубы переплачивают за легионеров: «Других вариантов нет»

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» высказался о тратах российских топ-клубов на трансферы в текущем сезоне.

«Хочется смотреть яркий, интересный футбол. А это в любом случае футболисты, которые делают разницу. Чем качественнее футболист, тем больше цена. Думаю, что наши траты все равно не сопоставимы с тратами АПЛ или ла лиги. Если у клубов есть финансовая возможность подписывать таких футболистов, это отлично. По-другому чемпионат ярким не будет», — сказал Андреев «СЭ».

Также бывший спортивный директор «Оренбурга» ответил на вопрос, почему российские клубы переплачивают за иностранцев.

«Приходит условно «Спартак», «Зенит» или «Динамо» и европейский клуб, который играет в Лиге чемпионов. Все кладут по условному миллиону. Куда пойдет футболист? Поэтому чтобы притащить игрока в Россию нужно не только отдать условный миллион, но еще и убедить футболиста и его агента приехать сюда. Если мы говорим про топ-игроков с бэкграудном, сложившихся футболистов, которые сделают клуб сильнее, то других вариантов просто нет», — добавил Андреев.

По данным Transfermarkt, лидером по тратам на игроков в текущем сезоне стал «Зенит» (77,16 миллионов евро), второе место занял «Спартак» (56,6 миллионов евро).