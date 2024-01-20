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Сегодня, 23:05

Кузьмичев: «Уход Абаскаля с большой долей вероятности скажется на ситуации с контрактом Джикии»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев поделился мнением о ситуации с контрактом защитника красно-белых Георгия Джикии.

«Если Абаскаль уйдет в «Кадис», то это скажется на продлении контракта с Джикией? С большой долей вероятности, скажется. Сегодня ситуация такова, что Абаскаль в него совершенно не верит. Руководство клуба, отталкиваясь от мнения главного тренера, не спешит продлевать контракт. У них нет понимания. С одной стороны, вроде и тренер не рассчитывает, а с другой стороны, игрок, который довольно много значит для команды. То есть решение сложное. Конечно, приход нового главного тренера даст возможность пересмотреть выводы в отношении Георгия», — приводит слова Кузьмичева Metaratings.ru.

Действующий контракт Джикии с московским клубом истекает летом 2024 года. Он выступает за «Спартак» с 2017 года и стал вместе с командой чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Источник: Metaratings.ru
Владимир Кузьмичев
Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
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1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
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