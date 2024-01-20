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Максим Деменко: «Лещук не избегает выхода на поле, он ждет свой шанс»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко прокомментировал новость, что голкипер «Динамо» Игорь Лещук продлил контракт с бело-голубыми.

«Почему Лещук не пытается найти клуб, где будет постоянно играть? Вероятно, его все устраивает. Он отлично справляется с ролью запасного вратаря, причем делает это на протяжении многих сезонов. В каждой команде есть запасной вратарь, как без этого? Вот Лещук, видимо, для себя понял, что так ему комфортно и менять он ничего не планирует. Хотя каждый футболист хочет выходить на поле, не думаю, что Лещук является исключением, просто он ждет свой шанс. Если Шунин завершит карьеру в ближайшие годы, то у Лещука этот шанс появится», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

Новый контракт Лещука с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года. Соглашение Шунина с бело-голубыми истекает этим летом.

Источник: РБ Спорт
Максим Деменко
ФК Динамо (Москва)
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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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11
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 Урал 18 5 4 9 18-28 19
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14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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