Агент Жемалетдинова: «Мы работаем с турецкими клубами. Было предложение, которое не устроило Рифата»

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника Рифата Жемалетдинова, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.

«Переговоры ведутся. Было одно предложение, которое не устроило самого Рифата. Поэтому продолжаем работу в этом направлении. Мы работаем с турецкими клубами. Не было никаких предложений от российских клубов», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В прошлом сезоне 28-летний Жемалетдинов выступал за ЦСКА. Он провел 29 матчей, забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи.

