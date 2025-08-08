Агент Писарского объяснил, в каком случае возможно выступление футболиста в медиалиге

Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы бывшего нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Сейчас он просто тренируется со «СКА-Ростов». Но он может играть в других федерациях. Если поступит предложение из профессионального футбола, понятно, что он выберет его. Вчера апелляционный комитет оставил в силе решение, и, скорее всего, дальше все пойдет в CAS. Что касается будущего, то Владимиру надо играть. Если не будет предложений из других стран, которые будут нас устраивать, то, наверное, он может и в медиалиге поиграть», — сказал Бабырь «СЭ».

3 июля футболист был отстранен от футбольной деятельности на 4 года (3 — условно) за косвенное участие в процессе ставок.

РФС вынес решение об отстранении футболиста в результате расследования после появления информации о том, что форвард мог сделать ставку на первый стыковой матч «Сочи» — «Пари НН» (1:2). В той игре нападающий получил красную карточку в первом тайме.

7 августа апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) отклонил жалобу форварда на решение о его отстранении.