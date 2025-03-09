Кузьмичев: «Не вижу целостной игры у «Локомотива», это недоработка Галактионова»

Представитель футболиста Алексея Батракова Владимир Кузьмичев оценил игру 19-летнего полузащитника и предположил, с чем связаны последние неудачи «Локомотива».

В 20-м туре «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1), а в 19-м туре — с «Динамо» Махачкала (1:1).

«Качества футболистов не соответствуют тому, что мы видим на поле, — цитирует Кузьмичева «РБ Спорт». — Складывается ощущение, что тренер потерял мысль того, что он хочет видеть от команды. Нет целостной игры, непонятно, за счет чего хотят вскрыть оборону соперника, как перемещаться. Здесь прослеживается тренерская недоработка. Что касается Батракова, назвать игру Алексея в матче с «Ахматом» выдающейся нельзя, несмотря на забитый мяч. Надо отметить в том эпизоде Пиняева. Батраков может играть лучше, вне всякого сомнения, но футбол — это командная игра и не все зависит от одного футболиста».

После 20 туров «Локомотив» с 37 очками идет напятом месте.