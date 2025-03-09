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9 марта 2025, 08:50

Мелкадзе: «В «Спартаке» мне не дали шанса себя проявить»

Ана Горшкова
Корреспондент

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе прокомментировал этап своей карьеры в московском «Спартаке».

«В любой хорошей команде себя трудно проявить. Для меня шанс — это дать поиграть в старте два-три матча. Вот это шанс. У меня в «Спартаке» такого не было. Мне столько времени не давали. У меня был один матч в старте, и потом я снова на замене. Выходы со скамейки на 15 минут, когда команда проигрывает — это не шанс. Я на этот вопрос так смотрю. Мне по сути не дали шанса себя проявить», — приводит слова Мелкадзе Legalbet.

Мелкадзе является воспитанником «Спартака». Нападающий дебютировал за основную команду красно-белых в 2015 году. В общей сложности форвард провел 26 игр за московский клуб и не совершил ни одного результативного действия.

В январе Мелкадзе перешел в «Ахмат» из «Колхети». В текущем сезоне 27-летний нападающий сыграл два матча за грозненцев. Контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Источник: Legalbet
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Георгий Мелкадзе
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
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26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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