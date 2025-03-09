Мелкадзе: «В «Спартаке» мне не дали шанса себя проявить»
Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе прокомментировал этап своей карьеры в московском «Спартаке».
«В любой хорошей команде себя трудно проявить. Для меня шанс — это дать поиграть в старте два-три матча. Вот это шанс. У меня в «Спартаке» такого не было. Мне столько времени не давали. У меня был один матч в старте, и потом я снова на замене. Выходы со скамейки на 15 минут, когда команда проигрывает — это не шанс. Я на этот вопрос так смотрю. Мне по сути не дали шанса себя проявить», — приводит слова Мелкадзе Legalbet.
Мелкадзе является воспитанником «Спартака». Нападающий дебютировал за основную команду красно-белых в 2015 году. В общей сложности форвард провел 26 игр за московский клуб и не совершил ни одного результативного действия.
В январе Мелкадзе перешел в «Ахмат» из «Колхети». В текущем сезоне 27-летний нападающий сыграл два матча за грозненцев. Контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2027 года.
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15
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|24.07
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|Динамо – Кр. Советов
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