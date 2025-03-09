Борис Игнатьев: «Локомотиву» не хватило удачи в матче с «Ахматом»

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на ничью «Локомотива» с «Ахматом» (1:1) в 20-м туре РПЛ.

«Локомотиву» не хватило удачи. Я бы не сказал, что они не заслужили победы. Они реально были близки к ней, но просто не хватило вот этого момента, где, кроме мастерства отдельно взятых игроков и команды в целом, проявляется фарт, удача. У «Локомотива» было достаточно моментов, в особенности в первом тайме, многое складывалось в пользу команды. Во втором тайме шансы, наверное, подровнялись, и «Ахмат» несколько изменил ситуацию, но не настолько, чтобы «Локомотив» не рассчитывал на победу.

Удастся ли Батракову вернуться в гонку бомбардиров? Вчера он забил, и нельзя сказать, что он плавает где-то в небесах и далек от футбольной действительности. Он так же старателен, так же ищет моменты, возможности. Вчера с Пиняевым они были, наверное, лучшими», — приводит слова Игнатьева Metaratings.ru.

«Локомотив» возобновил сезон-2024/25 ничьими против махачкалинского «Динамо» (1:1) и «Ахмата» (1:1). В матче с грозненским клубом Батраков забил свой 11-й гол в этом чемпионате России. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров текущего сезона РПЛ, лидирует — форвард «Спартака» Манфред Угальде (16 мячей).