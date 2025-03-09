Борис Игнатьев: «Локомотиву» не хватило удачи в матче с «Ахматом»
Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на ничью «Локомотива» с «Ахматом» (1:1) в 20-м туре РПЛ.
«Локомотиву» не хватило удачи. Я бы не сказал, что они не заслужили победы. Они реально были близки к ней, но просто не хватило вот этого момента, где, кроме мастерства отдельно взятых игроков и команды в целом, проявляется фарт, удача. У «Локомотива» было достаточно моментов, в особенности в первом тайме, многое складывалось в пользу команды. Во втором тайме шансы, наверное, подровнялись, и «Ахмат» несколько изменил ситуацию, но не настолько, чтобы «Локомотив» не рассчитывал на победу.
Удастся ли Батракову вернуться в гонку бомбардиров? Вчера он забил, и нельзя сказать, что он плавает где-то в небесах и далек от футбольной действительности. Он так же старателен, так же ищет моменты, возможности. Вчера с Пиняевым они были, наверное, лучшими», — приводит слова Игнатьева Metaratings.ru.
«Локомотив» возобновил сезон-2024/25 ничьими против махачкалинского «Динамо» (1:1) и «Ахмата» (1:1). В матче с грозненским клубом Батраков забил свой 11-й гол в этом чемпионате России. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров текущего сезона РПЛ, лидирует — форвард «Спартака» Манфред Угальде (16 мячей).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1