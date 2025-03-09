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Борис Игнатьев: «Локомотиву» не хватило удачи в матче с «Ахматом»

Ана Горшкова
Корреспондент

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на ничью «Локомотива» с «Ахматом» (1:1) в 20-м туре РПЛ.

«Локомотиву» не хватило удачи. Я бы не сказал, что они не заслужили победы. Они реально были близки к ней, но просто не хватило вот этого момента, где, кроме мастерства отдельно взятых игроков и команды в целом, проявляется фарт, удача. У «Локомотива» было достаточно моментов, в особенности в первом тайме, многое складывалось в пользу команды. Во втором тайме шансы, наверное, подровнялись, и «Ахмат» несколько изменил ситуацию, но не настолько, чтобы «Локомотив» не рассчитывал на победу.

Удастся ли Батракову вернуться в гонку бомбардиров? Вчера он забил, и нельзя сказать, что он плавает где-то в небесах и далек от футбольной действительности. Он так же старателен, так же ищет моменты, возможности. Вчера с Пиняевым они были, наверное, лучшими», — приводит слова Игнатьева Metaratings.ru.

«Локомотив» возобновил сезон-2024/25 ничьими против махачкалинского «Динамо» (1:1) и «Ахмата» (1:1). В матче с грозненским клубом Батраков забил свой 11-й гол в этом чемпионате России. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров текущего сезона РПЛ, лидирует — форвард «Спартака» Манфред Угальде (16 мячей).

Источник: Metaratings.ru
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Борис Игнатьев
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
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 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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