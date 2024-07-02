«Зенит» и «Спартак» сыграют 24 августа

Стало известно расписание первых семи туров РПЛ сезона-2024/25.

В шестом туре сыграют «Зенит» и «Спартак». Встреча пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге и начнется в 17:30 мск.

«Зенит» в минувшем сезоне стал чемпионом России в шестой раз подряд. «Спартак» по итогам сезона занял пятое место.