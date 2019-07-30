Владимир Габулов: "Семин может подбирать футболистов и как тренер, и как функционер"

Экс-голкипер сборной России Владимир Габулов, ставший президентом "Алании", в телепередаче "Футбол России", заявил, что главный тренер "Локомотива" Юрий Семин вправе выбирать футболистов в качестве функционера.

- В рамках модели нашего клуба подбор футболистов - задача тренера, но решение мы принимаем коллективно, вместе думая над тем, какую пользу принесет покупка, - сказал Габулов. Но если говорить о "Локомотиве", то такому специалисту, как Юрий Павлович, однозначно можно доверять.

Семин и президентом был, и главным тренером - и везде добивался больших побед. Он может подбирать футболистов не только как главный тренер, но и как функционер.