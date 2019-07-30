13:33 | Футбол — РПЛ

Владимир Габулов: "Семин может подбирать футболистов и как тренер, и как функционер"

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Экс-голкипер сборной России Владимир Габулов, ставший президентом "Алании", в телепередаче "Футбол России", заявил, что главный тренер "Локомотива" Юрий Семин вправе выбирать футболистов в качестве функционера.

- В рамках модели нашего клуба подбор футболистов - задача тренера, но решение мы принимаем коллективно, вместе думая над тем, какую пользу принесет покупка, - сказал Габулов. Но если говорить о "Локомотиве", то такому специалисту, как Юрий Павлович, однозначно можно доверять.

Семин и президентом был, и главным тренером - и везде добивался больших побед. Он может подбирать футболистов не только как главный тренер, но и как функционер.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=lHR1kX-q7no

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