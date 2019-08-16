Владимир Федотов: «У «Оренбурга» нет очков, большое желание, не всегда все получается»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал результат матча 6-го тура РПЛ, в котором его команда сыграла вничью с «Сочи» (1:1)

— Комментаторы отметили, что игра удалась, было предостаточно моментов, интересных ситуаций и разнообразных комбинаций, — сказал Федотов на послематчевой пресс-конференции. — С нашей стороны было немного нервозное начало, первый тайм. Нет очков, большое желание, не всегда все получается, в этом плане все валится из ног. Тем не менее, в конце первого тайма все-таки перевернули игру, создали ряд моментов, в которых должны были забивать.

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