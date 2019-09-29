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Владимир Федотов считает, что «Спартаку» не хватает баланса в игре

21:28
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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов после матча 11-го тура чемпионата России против «Спартака» (2:1) попытался объяснить, с чем связаны последние неудачи москвичей. Красно-белые проиграли четыре матча подряд в премьер-лиге.

— Много новичков в команде, не стоит их сбрасывать со счетов, — рассказал тренер в эфире «Матч Премьер». — У них много хороших качеств: дриблинг, быстрый пас. Может, в этом плане слишком много потерь, слишком много риска. Это отсутствие баланса: что-то делают хорошо, что-то не до конца отработано.

Спартак — Оренбург

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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