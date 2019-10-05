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Владимир Федотов: «Матч держал в напряжении до финального свистка»

18:00

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов после матча 12-го тура чемпионата России против «Динамо» (2:0) подвел итоги встречи.

— Часть первого тайма мы контролировали, ничего не давали создать. Потом немного провалились, но в дело вступил наш вратарь, — приводит слова Федотова пресс-служба «Оренбурга». — Он выручил нас в нескольких эпизодах. В одной из контратак в конце первого тайма мы получили численный перевес.

Казалось бы, численное преимущество, но в обороне у соперника мало что меняется. Появляется компактность линий, очень сложно в этой ситуации создавать. Но мы терпели раскачивали и в одной из фланговых атак забили гол. Потом стало полегче, появились зоны, сопернику нужно было отыгрываться. Однако наши быстрые атаки мы не довели до логического завершения. Поэтому матч держал в напряжении до финального свистка.

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