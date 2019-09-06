Владимир Быстров: «Мне дороги и «Спартак», и «Зенит». «Тосно»? Я говорю про клубы, а не про мифы»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров рассказал о конфликте с болельщиками петербуржцев после скандального перехода в «Спартак». Быстров начал в «Зените» профессиональную карьеру, в столичный клуб перешел в 2005 году, а в 2009-м вернулся обратно. Против его возвращения выступили многие петербуржские фанаты.

— Я ушел в «Спартак». Это принципиальный соперник для «Зенита» во все времена, — сказал Быстров в интервью YouTube-каналу «Быстров и Кларк». — Это все еще так преподносилось СМИ... Я же не читал газеты, зачем мне это надо? А писали! Брали интервью, писали по-другому. Я говорил, что в детстве болел за «Спартак». Но это так и было. Я в Ленобласти жил и кроме матчей «Спартака» никого не показывали по телевизору. Когда я переехал в Питер, я узнал о «Зените». Попал в школу «Смена», попал в дубль.

А написали, что я «с детства за «Спартак», когда я уже перешел. Вроде «в детстве» и «с детства» — небольшая разница. Ну и начали думать, что я предатель, что ушел и еще такое говорю.

Я мог бы сказать: «Я никуда не пойду», повесить соску и сесть на скамейку запасных, через игру оказаться в дубле, потом вышвырнут, как других ребят, которым не хватило смелости сделать такой шаг.

Может, мне и повезло — меня великолепно приняли в «Спартаке», сразу начал играть.

Я играл и в «Зените», и в «Спартаке». Оба клуба мне дороги. И «Краснодар» дорог. «Тосно»? «Тосно» не дорого. Я про клубы говорю, а не про мифы.