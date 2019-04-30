Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров перед матчем 27-го тура чемпионата России ЦСКА – "Динамо" отметил, что красно-синие продолжают прогрессировать. Он уверен, что команда, в которой играет много молодежи, станет сильнее.

– Надо быть спокойней, молодежь не всегда стабильна – ей нужно время, – цитируют "Известия" Быстрова. – Ведь даже в этом переходном сезоне у ЦСКА не было длительных спадов. Команда идет вверху турнирной таблицы, она еще крепчает и в будущем станет сильнее.

ЦСКА – "Динамо": Чемпионат России, 27-й тур, 5 мая 2019, онлайн-трансляция – 16.30 (мск)