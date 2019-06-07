Владимир Быстров: "Анюков поймает золотую рыбку – и еще лет десять будет за "Зенит" играть"

Ассистент главного тренера юношеской сборной России (U17) Владимир Быстров в интервью "СЭ" отказался давать советы бывшему одноклубнику Александру Анюкову​. В сентябре защитнику исполнится 37 лет.

– Как полагаете, почему из вашей дружной компании лишь Анюков дожил в "Зените" до сезона-2018/19?

– Потому что он – Анюков!

– Что такого в характере?

– Более спокойный. Умеет себя сдержать, промолчать лишний раз… Некоторые специалисты еще три года назад думали, что Анюков спекся. А он, как видите, в порядке. Семак понимает, что Саша может, а что – нет. Так и выстраивает игру. Не просит скользить по бровке туда-сюда. Достаточно закрывать надежно свою зону. Своим присутствием Анюков придает уверенности команде. При иностранных тренерах к нему в "Зените" относились без уважения!

– Что сейчас посоветуете Анюкову? Податься в тренеры, поиграть сезон в "Зените-2" или сменить клуб?

– Саша – не мальчик, сам разберется, что делать дальше. Пока он в отпуске, на рыбалке. Вот поймает золотую рыбку – и еще лет десять будет за "Зенит" играть… (Юрий Голышак, Александр Кружков)

Полностью интервью Быстрова