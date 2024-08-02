Владелец «Акрона» надеется, что «Зенит» не станет чемпионом РПЛ в этом сезоне

Владелец «Акрона» Павел Морозов высказался об РПЛ и сравнении с Сергеем Галицким.

— Кого вы видите чемпионом РПЛ по итогам сезона?

— Надеюсь, что не «Зенит».

— Как вам сравнения с Сергеем Галицким?

— Сравнение с Галицким — льстит. Галицкий это пример для подражания. Какую инфраструктуру он создал в Краснодаре, впечатляет.

После двух туров нового сезона тольяттинская команда набрала три очка. В следующем матче чемпионата России «Акрон» примет московское «Динамо» 3 августа.