Президент «Акрона» считает, что клуб сможет бороться за призовые места РПЛ через 5 лет
Президент «Акрона» Павел Морозов рассказал, каким видит будущее тольяттинского клуба.
— Мы не создавали клуб, чтобы играть в ПФЛ И ФНЛ. Мы хотим играть в РПЛ, в еврокубках, когда нас туда вернут, бороться за призовые места. Когда? Думаю, что через 4-5 лет.
— Чья философия вам нравится?
— Мне нравится философия «Ред Булла».
— Президент «Акрона» Павел Морозов ответил на вопрос о собственном стадионе клуба в Тольятти.
— Какая у вас ситуация со стадионом?
— Мы очень хотим играть на своем стадионе, но пока нет такой возможности. Хотим взять стадион «Торпедо» или построить стадион с нуля. Но пока решаем. Непросто иметь дело с российскими чиновниками, сложно договориться о строительстве. Конечно, стадион появится в Тольятти, но пока есть проблема. Мы пойдем по пути «Факела». Нет таких денег, чтобы построить большой стадион. Поэтому построим стадион с вместимостью 10-12 тысяч фанатов. Для этого нужно 3,5-4 миллиарда рублей, — сказал Морозов.
«Акрон» был основан в 2018 году, текущий сезон стал для него дебютным в РПЛ. После двух стартовых туров команда набрала 3 очка, одержав 1 победу и потерпев 1 поражение. В следующем туре тольяттинцы примут московское «Динамо». Матч состоится 3 августа, начало — в 15:00 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
9
|Акрон
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
10
|Краснодар
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Химки
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|- : -
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|17:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|4.08
|20:30
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|2
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0