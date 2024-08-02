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Сегодня, 18:15

Президент «Акрона» считает, что клуб сможет бороться за призовые места РПЛ через 5 лет

Константин Белов
Корреспондент
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Президент «Акрона» Павел Морозов рассказал, каким видит будущее тольяттинского клуба.

— Мы не создавали клуб, чтобы играть в ПФЛ И ФНЛ. Мы хотим играть в РПЛ, в еврокубках, когда нас туда вернут, бороться за призовые места. Когда? Думаю, что через 4-5 лет.

— Чья философия вам нравится?
— Мне нравится философия «Ред Булла».

— Президент «Акрона» Павел Морозов ответил на вопрос о собственном стадионе клуба в Тольятти.

— Какая у вас ситуация со стадионом?
— Мы очень хотим играть на своем стадионе, но пока нет такой возможности. Хотим взять стадион «Торпедо» или построить стадион с нуля. Но пока решаем. Непросто иметь дело с российскими чиновниками, сложно договориться о строительстве. Конечно, стадион появится в Тольятти, но пока есть проблема. Мы пойдем по пути «Факела». Нет таких денег, чтобы построить большой стадион. Поэтому построим стадион с вместимостью 10-12 тысяч фанатов. Для этого нужно 3,5-4 миллиарда рублей, — сказал Морозов.

«Акрон» был основан в 2018 году, текущий сезон стал для него дебютным в РПЛ. После двух стартовых туров команда набрала 3 очка, одержав 1 победу и потерпев 1 поражение. В следующем туре тольяттинцы примут московское «Динамо». Матч состоится 3 августа, начало — в 15:00 по московскому времени.

РПЛ
ФК Акрон
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Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
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Владелец «Акрона» надеется, что «Зенит» не станет чемпионом РПЛ в этом сезоне

Данила Козлов заявил, что не хотел возвращаться в «Зенит» текущим летом
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 3
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 2
Дмитрий Воробьев

Дмитрий Воробьев

Локомотив

 2
П
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 2
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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