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Педро Роша ответил на вопрос об уходе из «Спартака»

13:05
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Нападающий «Спартака» Педро Роша рассказал, что не планирует покидать клуб в ближайшее время.

— Не смущает, что возможно именно ты — тот легионер, от которого клуб может отказаться?

— Жизнь игрока достаточно непростая. Тем не менее, я делаю свою работу и стараюсь выкладываться на сто процентов. Финальное решение о том, кто из иностранцев останется в команде будет за главным тренером. Если я игрок «Спартака, то должен выкладываться полностью. Все мои мысли сейчас только о «Спартаке». Я не знаю, что будет дальше. На данный момент ни о каком трансфере речи не идет.

26-летний бразилец вернулся в московский клуб в январе 2021 года после почти двух лет в арендах в «Крузейро» и «Фламенго».

«Спартак» отзаявил Рошу после покупки у «Аякса» Квинси Промеса. Бразилец был переведен в «Спартак-2».

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