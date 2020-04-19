Витинью: «Мне было сложно в самом начале в России»

Экс-нападающий ЦСКА Витинью, выступающий за «Фламенго», рассказал о времени, проведенном в России. В 84 матчах он забил 19 голов и сделал 15 результативных передач.

— Мне было сложно в самом начале, — приводит слова бразильца BeSoccer. — Сложно адаптироваться к новой стране. Был слишком молодым для многих вещей, на первых порах у меня возникали трудности. Когда я вернулся из аренды, у меня уже присутствовало другое мировоззрение. Пытался больше слушать людей.

Я преодолел все сложности. Вырос как человек и как игрок, проводил хорошие матчи, забивал много голов. Очень благодарен им за все то, что они мне дали. Желаю им удачи.