Виталий Мутко: «Если УЕФА синхронизирует еврокубки, то переход на «весна-осень» возможен»

Бывший президент РФС, экс-министр спорта, занимавший ранее пост заместителя председателя правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития, а ныне — генеральный директор АО «Дом.рф» Виталий Мутко поделился мнением относительно возможности временного перехода на формат «весна — осень» в европейском футболе.

С такой инициативой ранее выступил вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни. По информации «СЭ», предложение по изменению схемы проведения сезона рассматривают в УЕФА.

— ФИФА и УЕФА может только рекомендовать, но не выпускать директивы, — заявил Мутко. — Календарем чемпионатов распоряжаются национальные федерации и лиги. Не так просто убедить их перейти на «весна — осень». Для этого нужен переходный период и четкое основание. Мы много лет играли по этой схеме и показывали хорошие результаты. Идеологи перехода объясняли, что не должен быть долгий разрыв между финишем сезона и стартом в европейских клубных турнирах. Если УЕФА синхронизирует еврокубки, переход на «весна — осень» возможен. Старт Лиги чемпионов и Лиги Европы в таком случае надо сдвинуть на февраль-март.

Конечно, Россия — северная страна, и терять летние месяцы для нас — нехорошо. Нам надо было строить крытые стадионы. В Англии, Италии, Испании, Германии совсем другие климатические условия, и они спокойно играют зимой. Лиги и клубы — это основа футбола, и нужно сначала их убедить в целесообразности перехода на систему «весна — осень». (Евгений Белоусов)

УЕФА может рекомендовать РФС вернуться на систему «весна-осень»