Кафанов: «Разговаривал с Селиховым о «Ростове», но он сказал, что никуда из «Спартака» не уйдет»

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов ответил на вопрос, была ли у клуба возможность подписать голкипера «Спартака» Александра Селихова.

«Хотел бы я, чтобы Селихов перешел в «Ростов»? Я с ним разговаривал в прошлом году об этом. Александр сказал, что никуда из «Спартака» не уйдет», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Селихов провел шесть матчей за «Спартак». Контракт голкипера с клубом рассчитан до лета 2025 года.