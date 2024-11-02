Кафанов: «Разговаривал с Селиховым о «Ростове», но он сказал, что никуда из «Спартака» не уйдет»
Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов ответил на вопрос, была ли у клуба возможность подписать голкипера «Спартака» Александра Селихова.
«Хотел бы я, чтобы Селихов перешел в «Ростов»? Я с ним разговаривал в прошлом году об этом. Александр сказал, что никуда из «Спартака» не уйдет», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне Селихов провел шесть матчей за «Спартак». Контракт голкипера с клубом рассчитан до лета 2025 года.
Источник: РБ Спорт
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