«Зенит» — «Динамо» Махачкала: Латышонок заменен из-за повреждения

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Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок из-за травмы не смог продолжить матч с махачкалинским «Динамо» в 14-м туре РПЛ.

На 34-й минуте его заменил Денис Адамов.