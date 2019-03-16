Виталий Кафанов: "Не могу сказать, что победа над "Рубином" закономерна"

Старший тренер "Ростова" Виталий Кафанов - о матче с "Рубином" (2:0) в 20-м туре чемпионата России. В составе победителей дубль сделал Роман Еременко.

- Первый тайм мы вчистую проиграли. Не могу сказать, что исход закономерный. В втором тайме мы забили на контратаках, - сказал специалист в эфире канала "Матч премьер".- Почему поменялись флангами защитники? Чернов не справлялся. С его фланга было много опасных атак.

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