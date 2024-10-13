Кафанов объяснил развитие вратарской школы в России: «Это был долгий процесс»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» объяснил развитие вратарской школы.

— С чем вы связываете расцвет вратарской школы в России?

— Это был долгий процесс. В 2012 году мы начали обучение тренеров вратарей. Так по этому пути шли в Испании и Нидерландах. Постарался максимально изучить их опыт, ездил к ним на семинары, и это потом применяли в нашей стране. На это ушло много времени. И то, что сейчас вратари играют хорошо во всех командах, — это заслуга прежде всего тренеров вратарей. Проводятся конференции. Тренеры общаются в нашем вратарском чате, которому уже более 5 лет. Каждый может позвонить любому из тренеров и просто посоветоваться или дать совет, — рассказал Кафанов.

Минувшим летом два российских вратаря перешли в зарубежные клубы: Матвей Сафонов стал игроком «ПСЖ», а Даниил Худяков подписал контракт с австрийским «Штурмом».