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6 октября, 10:14

Виталий Дьяков рассказал, что с сентября начал обучаться тренерскому ремеслу

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Экс-игрок «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков рассказал, как проходит его обучение на тренера. Он признался, что приступил к освоению новой профессии в сентябре 2022 года.

— По окончании обучения у меня будет лицензия в УЕФА. Можно быть помощником главного тренера в первой и второй лигах. Я не думал над предложениями. Мне вначале надо доучиться. Если все будет нормально, в конце января дадут лицензию.

— Потом пойдете дальше учиться — на лицензии A, Pro?

— Это не так быстро, как кому-то кажется. Получил лицензию B, потом надо где-то полгода отработать. Дальше идешь на лицензию A, учишься около года, опять стаж и только потом лицензия Pro. Короче говоря, до Pro на все про все уходит 3-3,5 года, — цитирует экс-игрока «РБ Спорт».

33-летний Дьяков в 2021 году завершил карьеру профессионального футболиста.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vitalij-d-yakov-s-sentyabrya-ya-nachal-obuchat-sya-trenerskomu-remeslu/
Виталий Дьяков
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