Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:30

Виталий Дьяков: «Скорее «Спартак» ближе к чемпионству, чем «Ростов» ко второму месту»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков оценил шансы ростовчан финишировать в чемпионате России выше «Спартака».

«Способен ли «Ростов» финишировать в конце сезона выше «Спартака»? У «Спартака» все же более квалифицированные игроки, у «Ростова» команда молодая. Не стоит обращать внимания на результаты предсезонного турнира. Не верю, что «Ростов» займет второе место. Скорее «Спартак» ближе к чемпионству, чем «Ростов» ко второму месту. Не думаю, что «Ростов» скатится в середину таблицы, но будет где-то третий или четвертый, может, пятый. Но они не будут бороться со «Спартаком» за второе место, потому что спартаковцы сильнее», — цитирует Дьякова Legalbet.

По итогам 17 туров «Спартак» занимает вторую позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. «Ростов» с 35 очками идет на третьей строчке.

Источник: https://legalbet.ru/news/dyakov-spartak-blizhe-k-chempionstvu-chem-rostov-ko/
Виталий Дьяков
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Махачев не получил серьезных травм в бою против Волкановски
Представлявший Россию на двух Олимпийских играх конник Туганов будет выступать за Палестину
Кулеба пообещал «великие события» в Нью-Йорке 23 и 24 февраля
Кадыров сообщил о попытке покушения на командира «Ахмата» Алаудинова
Российская РСЗО «Торнадо-Г» получила новые сверхдальние ракеты
В СВР заявили о вербовке США джихадистов для терактов в России
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Тихонов оценил шансы «Спартака» навязать конкуренцию «Зениту» во второй части сезона
Стало известно, сколько заработали Махачев и Волкановски за совместный бой
Будаков: «Глушаков будет играть до тех пор, пока колени не сотрутся»
«Зенит» сыграет товарищеский матч с «Дубай Сити»
Билялетдинов: «Для меня главная интрига в весенней части чемпионата России — «Локомотив»
Хасан Кабзе: «Я бы хотел, чтобы Семак тренировал в АПЛ, он бы справился»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губерниев: «Слуцкий вполне может развиваться в качестве стендапера и ведущего ютуб-шоу»

Тихонов оценил шансы «Спартака» навязать конкуренцию «Зениту» во второй части сезона
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости