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Сегодня, 15:34

Тихонов оценил шансы «Спартака» навязать конкуренцию «Зениту» во второй части сезона

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался о перспективах московской команды во второй части сезона.

«Возможно ли, что «Зенит» будет играть вничью? Возможно. Смотрим календарь: у «Спартака» 8 игр дома, выездных матчей не так много. Оптимизм — исходя из того, какой футбол команда показывает. Большая скамейка, делается 5-6 замен — и игра не меняется. Очень мобильная полузащита — такую тройку, как Пруцев — Литвинов — Зобнин еще пойди поищи. Каждый из них готов по 12-13 км за матч бегать. Очень прибавил Пруцев, Зобнин стал лучше. Посмотрите на группу атаки — тройку меняешь, и качество не падает», — цитирует Тихонова «РБ Спорт».

По итогам 17 туров «Спартак» занимает вторую позицию в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. Клуб из Санкт-Петербурга лидирует с 42 очками.

Сезон РПЛ возобновится в начале марта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-tihonov-otsenil-shansy-spartaka-navyazat-konkurentsiyu-zenitu/
Андрей Тихонов
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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
4
1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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