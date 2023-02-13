Тихонов оценил шансы «Спартака» навязать конкуренцию «Зениту» во второй части сезона

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался о перспективах московской команды во второй части сезона.

«Возможно ли, что «Зенит» будет играть вничью? Возможно. Смотрим календарь: у «Спартака» 8 игр дома, выездных матчей не так много. Оптимизм — исходя из того, какой футбол команда показывает. Большая скамейка, делается 5-6 замен — и игра не меняется. Очень мобильная полузащита — такую тройку, как Пруцев — Литвинов — Зобнин еще пойди поищи. Каждый из них готов по 12-13 км за матч бегать. Очень прибавил Пруцев, Зобнин стал лучше. Посмотрите на группу атаки — тройку меняешь, и качество не падает», — цитирует Тихонова «РБ Спорт».

По итогам 17 туров «Спартак» занимает вторую позицию в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. Клуб из Санкт-Петербурга лидирует с 42 очками.

Сезон РПЛ возобновится в начале марта.