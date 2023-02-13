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Губерниев: «Слуцкий вполне может развиваться в качестве стендапера и ведущего ютуб-шоу»

Алина Савинова
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Телекомментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что думает о перспективах работы Леонида Слуцкого в качестве журналиста.

«Если говорить о Слуцком в роли журналиста или интервьюера, то он всегда был скорее шоуменом, чем тренером, к сожалению. Помните, как у Ильфа и Петрова: «Графа Монте-Кристо из меня не вышло, придется переквалифицироваться в управдомы». Но, если говорить серьезно, то Леонид Викторович вполне может развиваться в качестве стендапера, ведущего ютуб-шоу, также на телевидении может себя попробовать без проблем. Он может испытать себя даже в качестве комментатора.

Вопрос только в том, интересно ли это Слуцкому самому? Думаю, что да. Мне кажется, что он все-таки изначально тренер. И заканчивать свою карьеру на такой плохой ноте после работы в «Рубине» не выход. Самый лучший вызов для Леонида Викторовича сейчас — возглавить новую команду и сделать из нее что-то путное. Но вопрос, доверят ли ему?» — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Рубина» в ноябре прошлого года. По итогам сезона-2021/22 казанцы заняли 15-е место и вылетели в первую лигу.

Работая главным тренером ЦСКА, Слуцкий три раза брал золото чемпионата России, дважды становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.

 

 

 

 

 

 

Источник: https://metaratings.ru/news/guberniev-sluckii-mozhet-razvivatsya-v-kachestve-stendapera-vedushego-yutub-shou-mozhet-poprobovat-sebya-na-tv-227506/
Дмитрий Губерниев
Леонид Слуцкий
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