«Виноват тот, кто пустил». Депутат Лебедев о возможном нарушении мер безопасности на «Открытие Арене»

Заместитель председателя Государственной думы РФ, бывший член исполкома РФС Игорь Лебедев поделился с «СЭ» мнением по возможному временному закрытию стадиона «Открытие Арена» за нарушения требований безопасности, связанных с коронавирусной инфекцией.

— Считаю правильным, что должно быть вынесено наказание в адрес стадиона, если на матч пришло больше болельщиков, чем разрешено. Виноваты в этом не болельщики, а тот, кто их пустил, — сказал Лебедев «СЭ». — Мы виноваты, что не соблюдаем масочный режим, меры социальной дистанции, но стадион нарушил правило Роспотребнадзора о количестве болельщиков. Если нарушил, должно быть наказание. Не хотелось бы, чтобы оно было для команды и болельщиков. Если «Спартак» примет решение остаться играть на стадионе, но из-за наказания туда не будут пускать болельщиков, это будет неправильно, им надо проводить матчи на другой арене. (Анастасия Пастернак)