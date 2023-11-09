Виллиам де Оливейра: «Краснодар» уверенно играет, но чемпионат завершится нескоро»

Ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра в интервью «СЭ» высказался о лидерстве «Краснодара» в РПЛ.

— Валерий Карпин несколько раз говорил, что не смотрит в турнирную таблицу. А вы?

— Не смотрим, но следим, скажем так. Все будут терять очки. Однако чемпионами становятся только после 30-го тура.

— Уже конец первого круга, а «Зенит» второй. Для вас это непривычное место. В чем причина: «Краснодар» перебирает очки или «Зенит» просел?

— Мы теряли очки там, где не должны были. Два матча проиграли дома, хотя обычно мы у себя действуем надежнее. Причем если судить по игре, в каждой из этих встреч мы не должны были уступать. «Краснодар» очень уверенно играет, но чемпионат завершится еще нескоро. Пример из чемпионата Бразилии: в этом сезоне у «Ботафого» был солидный отрыв после 1-го круга, но в последние недели лидер растерял массу очков, и сейчас там ничего не ясно. Мы находимся от «Краснодара» близко, отстаем всего на два очка. Нам нужно думать о ближайших играх и не смотреть на других.