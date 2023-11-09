Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:30

Виллиам де Оливейра: «Краснодар» уверенно играет, но чемпионат завершится нескоро»

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Черников и Александр Эктов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра в интервью «СЭ» высказался о лидерстве «Краснодара» в РПЛ.

— Валерий Карпин несколько раз говорил, что не смотрит в турнирную таблицу. А вы?

— Не смотрим, но следим, скажем так. Все будут терять очки. Однако чемпионами становятся только после 30-го тура.

— Уже конец первого круга, а «Зенит» второй. Для вас это непривычное место. В чем причина: «Краснодар» перебирает очки или «Зенит» просел?

— Мы теряли очки там, где не должны были. Два матча проиграли дома, хотя обычно мы у себя действуем надежнее. Причем если судить по игре, в каждой из этих встреч мы не должны были уступать. «Краснодар» очень уверенно играет, но чемпионат завершится еще нескоро. Пример из чемпионата Бразилии: в этом сезоне у «Ботафого» был солидный отрыв после 1-го круга, но в последние недели лидер растерял массу очков, и сейчас там ничего не ясно. Мы находимся от «Краснодара» близко, отстаем всего на два очка. Нам нужно думать о ближайших играх и не смотреть на других.

 
Сергей Семак и&nbsp;Виллиам де&nbsp;Оливейра. «Если бы голова у Вендела была занята только футболом, он бы играл в «Реале». Интервью Виллиама де Оливейры

 

РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
0
Читайте также
Фигуристка Акатьева готовится к этапам «Гран-при России» в Самаре и Москве
Фетисов: «Протопопов завещал похоронить его и Белоусову в Петербурге»
СМИ сообщили о перестрелке между военными Сирии и США на берегу Евфрата
Беспилотник ВСУ атаковал маслодельный комбинат в Курской области
Госдеп США признался в стремлении уничтожить проект «Арктик СПГ – 2»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Марио Фернандес и Васильев не примут участие в матче с «Краснодаром»
Семак: «У «Краснодара» есть целая группа игроков, которая позволяет команде оставаться на высоком уровне»
Семак не считает, что у «Зенита» будет преимущество в матче с «Краснодаром»
Сантос: «Быть капитаном «Зенита» — легкая задача, потому что здесь собраны футболисты с желанием побеждать»
Дуглас Сантос — о матче с «Краснодаром»: «Хочется вернуться на первое место»
Деменко объяснил, за счет чего «Краснодар» может обыграть «Зенит»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семак не считает, что у «Зенита» будет преимущество в матче с «Краснодаром»

Семак: «Уход Коваленко на сегодняшний день мы не допускаем. У нас не такая большая обойма»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости