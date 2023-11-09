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Сегодня, 11:29

Семак не считает, что у «Зенита» будет преимущество в матче с «Краснодаром»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в 15-м туре РПЛ.

— Сергей Богданович, скажите, «Зенит» одержал серию побед, а «Краснодар», наоборот, растерял преимущество — уже не семь очков, а всего два. У кого будет психологическое преимущество в этом матче?

— Сложно сказать насчет преимущества. Мы играем дома, и в этом у нас есть небольшое преимущество. Что касается всего остального — психологии и игры —здесь шансы перед игрой абсолютно равны, 50 на 50. Посмотрим, кто будет играть лучше, кто сможет создавать и реализовывать моменты. Я думаю, обе команды заслуживают места вверху. А по поводу серий — и мы выиграли последние два матча, и «Краснодар». Поэтому у них не должно быть проблем перед подготовкой к этой игре.

— В дополнение к предыдущему вопросу. В чем, на ваш взгляд, сильные стороны «Краснодара»? За счет чего команда держится на первом месте и что ожидать от этой игры со стороны «Зенита»?

— Хороший результат, который есть у «Краснодара», обусловлен многими компонентами, которые в совокупности дают результат. Безусловно, в этом огромная заслуга главного тренера, который смог добиться такого результата, смог организовать команду не только в плане атакующих действий, но и в плане оборонительных. Команда обороняется всей командой, атакует хорошо. Прекрасный сезон Кордоба проводит — в этом, конечно, заслуга и ребят, и главного тренера, и конечно, руководства. Состав хорошо укомплектован, есть выбор практически на любую позицию, хорошая конкуренция, и мы видим результат, — сказал Семак на пресс-конференции.

«Зенит» на своем поле примет «Краснодар» в субботу, 11 ноября. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

Перед матчем сине-бело-голубые с 29 очками занимают второе место в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.

Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

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Спартак

 11 1 3
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