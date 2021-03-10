Вилков рассказал, как болельщики «Спартака» хотели выкинуть его из самолета

Арбитр Михаил Вилков рассказал о скандальном инциденте с участием болельщиков «Спартака».

«Все знают, что один из любимых выездов болельщиков «Спартака» — в Краснодар. Меня часто узнают, и приятного в этих встречах мало. Особенно, когда «Спартак» проиграет. Помню, летел как-то раз, и они все начали, как один: «Ой, это Вилков! Давайте выкинем его из самолета!». Хорошо, что рейс был ночной, и быстро все уснули. А когда приземлились в 5 утра в Москве, я быстро-быстро боком вышел, пока болельщики не проснулись, и пошел на пересадку на рейс до Нижнего. Как тут реагировать? На провокации точно поддаваться не стоит», — приводит Sport24 слова Вилкова.

Ранее Вилков рассказал об отношении главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого к судьям.