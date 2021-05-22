Вилков отреагировал на обвинения Слуцкого

Бывший судья Михаил Вилков отреагировал на критику со стороны главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого. Специалист в своем монологе пригласил к открытой дискуссии арбитров, к которым у него накопилось много вопросов, а также ответил судьям Виталию Мешкову и Вилкову.

— Честно говоря, ничего комментировать не хочу, пусть будет так как говорит тренер! Для меня судейская страница перевернута, занимаюсь другими не менее важными футбольными делами, — заявил «СЭ» Вилков. — Поздравляю Рубин с выходом в Лигу Конференций, будем болеть за него в еврокубках как и за любой другой Российский клуб! Всех ребят судей поздравляю с окончанием непростого сезона и до новых встреч!

(Севастиан Терлецкий)