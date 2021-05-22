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Судейство

Вилков отреагировал на обвинения Слуцкого

10:05
Михаил Вилков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Михаил Вилков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший судья Михаил Вилков отреагировал на критику со стороны главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого. Специалист в своем монологе пригласил к открытой дискуссии арбитров, к которым у него накопилось много вопросов, а также ответил судьям Виталию Мешкову и Вилкову.

Леонид Слуцкий, Виталий Мешков и&nbsp;Михаил Вилков.«Мешков отказался пожать мне руку. Это бойкот от судей?» Монолог Слуцкого о российском судействе

— Честно говоря, ничего комментировать не хочу, пусть будет так как говорит тренер! Для меня судейская страница перевернута, занимаюсь другими не менее важными футбольными делами, — заявил «СЭ» Вилков. — Поздравляю Рубин с выходом в Лигу Конференций, будем болеть за него в еврокубках как и за любой другой Российский клуб! Всех ребят судей поздравляю с окончанием непростого сезона и до новых встреч!

(Севастиан Терлецкий)

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