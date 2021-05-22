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Слуцкий ответил Вилкову, приписавшему ему цитату Гинера

10:00
Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий через «СЭ» ответил на критику со стороны арбитра Михаила Вилкова. Ранее Вилков сказал «Чемпионату», что Слуцкий перестал для него существовать из-за оскорблений в адрес семьи Ивановых.

«Вилков в недавнем интервью сказал, что Слуцкого для него больше не существует, когда сказал неприятные слова про Валентина Иванова и его отца Валентина Козьмича, — сказал Слуцкий. — Он даже не удосужился посмотреть, что эти слова сказал Евгений Леннорович Гинер, а не я. А Валентина Козьмича я прекрасно знал лично, потому что мы работали в ФК «Москва» и знаю его супругу Лидию Гавриловну. Я прекрасно отношусь к его сыну, которого считаю одним из немногих квалифицированных российских арбитров.

Когда ты в интервью говоришь какие-то вещи, господин Вилков, нужно проверять факты, а не лепить чушь. Тогда для него должно не существовать Гинера, но я сильно сомневаюсь, что он сможет в публичном пространстве сказать такую фразу. Но про Слуцкого он эту фразу говорит, хотя я вообще ничего не говорил о семье Ивановых. Вилков просто лепит непонятно что, какую-то чушь и обижается на вещи, которые были системно рассказаны с фактами, примерами и аргументами».

29 апреля стало известно, что РФС исключил судью Вилкова из списка арбитров без права восстановления. 41-летний Вилков пожизненно отстранен от судейской деятельности после работы на матче 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (4:1).

(Владислав Зимагулов)

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