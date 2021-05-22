Слуцкий ответил Вилкову, приписавшему ему цитату Гинера
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий через «СЭ» ответил на критику со стороны арбитра Михаила Вилкова. Ранее Вилков сказал «Чемпионату», что Слуцкий перестал для него существовать из-за оскорблений в адрес семьи Ивановых.
«Вилков в недавнем интервью сказал, что Слуцкого для него больше не существует, когда сказал неприятные слова про Валентина Иванова и его отца Валентина Козьмича, — сказал Слуцкий. — Он даже не удосужился посмотреть, что эти слова сказал Евгений Леннорович Гинер, а не я. А Валентина Козьмича я прекрасно знал лично, потому что мы работали в ФК «Москва» и знаю его супругу Лидию Гавриловну. Я прекрасно отношусь к его сыну, которого считаю одним из немногих квалифицированных российских арбитров.
Когда ты в интервью говоришь какие-то вещи, господин Вилков, нужно проверять факты, а не лепить чушь. Тогда для него должно не существовать Гинера, но я сильно сомневаюсь, что он сможет в публичном пространстве сказать такую фразу. Но про Слуцкого он эту фразу говорит, хотя я вообще ничего не говорил о семье Ивановых. Вилков просто лепит непонятно что, какую-то чушь и обижается на вещи, которые были системно рассказаны с фактами, примерами и аргументами».
29 апреля стало известно, что РФС исключил судью Вилкова из списка арбитров без права восстановления. 41-летний Вилков пожизненно отстранен от судейской деятельности после работы на матче 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (4:1).
(Владислав Зимагулов)
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