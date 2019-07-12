Виктория Лопырева: "Бузова - трудолюбивая и пробивная бездарность"

Посол ФИФА, телеведущая, модель и новоиспеченная мама Виктория Лопырева в интервью "СЭ" рассказала о Дзюбе, Смолове, Кокорине, Собчак, матче 1/4 финала ЧМ-2018 с Хорватией 7 июля и дальнейших планах на будущее.

– Как относитесь к современной попсе, вроде Бузовой?

– Бузова ни к музыке, ни к творчеству не имеет ни малейшего отношения. Она трудолюбивая и пробивная бездарность, коммерческий проект. Популярность среди определенных слоев населения говорит лишь о том, что людей, не умеющих отличить хорошее от плохого, довольно много. Это не их вина, скорее – беда. Проблема в том, что люди нормальные тоже вынуждены слышать это имя изо всех щелей.

– Если бы вам предложили записать песню, чтобы это был за жанр?

– Либо лирика, либо что-то очень динамичное, для танцев. У меня был опыт выступления вместе с Нюшей и Ирой Дубцовой на Новой волне в Сочи, где мы с Колей Басковым были ведущими.

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