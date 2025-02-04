Виктор Са поделился ожиданиями от матча с «Динамо» на Зимнем кубке РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Виктор Са высказался о предстоящей встрече с «Динамо» на Зимнем кубке РПЛ.

В предыдущем матче первенства «быки» уступили «Спартаку» со счетом 2:3.

«Это будет ещё один тяжёлый матч. Все хотят выиграть, неважно, официальная или товарищеская игра. Для нас всегда очень важно победить. Надеемся, что мы не повторим допущенных со «Спартаком» ошибок и сможем победить», — цитирует Са Metaratings.ru.

Встреча «Динамо» и «Краснодара» состоится во вторник, 4 февраля, в Абу-Даби. Матч начнется в 15.00 по московскому времени.

После 18 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 39 очками, «Динамо» идет 4-м с 35 баллами.