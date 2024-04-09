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Панченко — о продлении Чалова: «Гинер всегда знает, что делает»

Зарина Халимхонова
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Виктор Панченко, бывший агент форварда ЦСКА Федора Чалова, в разговоре с «СЭ» прокомментировал продление контракта с воспитанником клуба до конца сезона-2024/25.

25-летний футболист является воспитанником академии ЦСКА. За основную команду нападающий выступает с 2016 года. За это время он сыграл 251 матч, в которых забил 85 голов. Вместе с командой он трижды становился серебряным призером чемпионата страны и завоевал два трофея: Кубок и Суперкубок России.

«Не знаю, куда в дальнейшем Федор сможет перебраться. Пока нет никаких вариантов в Европе. Как и говорил ранее: никуда он не уедет, останется в ЦСКА. На данный момент его уровень не соответствует тому, чтобы играть в Европе. «Зенит» его не возьмет. Куда еще уходить? Пока не могу понять, с каким смыслом его продлили на полгода. Но Евгений Леннорович Гинер всегда знает, что делает», — сказал Панченко «СЭ».

В этом сезоне Чалов провел 22 матча в РПЛ, забив 9 голов и сделав 3 голевые передачи.

ЦСКА после 22 туров РПЛ набрал 36 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице.

Федор Чалов
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Панченко
Евгений Гинер
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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 - : -
13.04 16:30
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