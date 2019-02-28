Виктор Классон – об игре со "Спартаком": "У "Краснодара" есть определенное преимущество"

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон в интервью клубной пресс-службе поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура чемпионата России против "Спартака". Встреча пройдет 3 марта в Москве.

– В Москве со "Спартаком" мы будем играть, скорее всего, в минусовую температуру. Но здесь обе команды делают ставку на атаку. Поэтому преимущества мороз никому не даст. При температуре ниже нуля наша команда одержала немало побед, так что надеюсь, что и в Москве сможем сыграть удачно.

Насколько я помню последние матчи со "Спартаком" выдались для нас не очень хорошо. Мы уже несколько лет не можем обыграть их. Готовимся к непростой игре с прямым конкурентом в борьбе за высокие позиции. У нас есть определенное преимущество: провели три матча в разных турнирах, вкатились в сезон. Для спартаковцев данная встреча станет первой официальной. Постараемся навязать сопернику высокий темп и создать больше моментов, чем в предыдущих играх. Если реализуем хотя бы часть из них, то у нас будут хорошие шансы на победу, – сказал Классон в интервью пресс-службе "Краснодара" на Youtube-канале клуба.

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