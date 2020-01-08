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Виктор Классон — о реабилитации после травмы колена: «Это как снова учиться бегать»

19:28
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Полузащитник «Краснодара» и сборной Швеции Виктор Классон?, который ранее перенес операцию на колене, рассказал о своем восстановлении, сообщает aftonbladet.se.

28-летний Классон получил травму колена в матче отбора к чемпионату Европы-2020 с Испанией (0:3), который 10 июня 2019 года.

«Это все равно, что начать учиться бегать снова, — приводит слова Классона aftonbladet.se. — Но время идет, хотя сначала было непросто ходить с помощью костылей, но за последние несколько недель многое продвинулось в положительную сторону в моем восстановлении».

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