Полузащитник «Краснодара» и сборной Швеции Виктор Классон?, который ранее перенес операцию на колене, рассказал о своем восстановлении, сообщает aftonbladet.se.

28-летний Классон получил травму колена в матче отбора к чемпионату Европы-2020 с Испанией (0:3), который 10 июня 2019 года.

«Это все равно, что начать учиться бегать снова, — приводит слова Классона aftonbladet.se. — Но время идет, хотя сначала было непросто ходить с помощью костылей, но за последние несколько недель многое продвинулось в положительную сторону в моем восстановлении».