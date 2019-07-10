Классон перенес операцию на колене

Полузащитник "Краснодара" и сборной Швеции Виктор Классон, получивший серьезную травму в июне в матче за сборную, перенес операцию, cообщает краснодарский клуб в Twitter.

"Быки" пожелали футболисту футболисту полного выздоровления и скорейшего возвращения в строй.

Ранее сообщалось, что Классон получил травму крестообразной связки колена. 27-летний полузащитник покинул поле на 27-й минуте матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Испании (0:3) – при этом он ушел с помощью врачей медицинского штаба национальной команды и стюардов.

В прошлом сезоне Классон провел 52 матча во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 10 результативных передач.

Виктор Классон, получивший серьезную травму в июне в матче за сборную Швеции, прооперирован.



Впереди у футболиста долгий и сложный процесс восстановления. Весь коллектив клуба желает футболисту полного выздоровления и скорейшего возвращения в строй 🙏 pic.twitter.com/zySH3xZ4MZ – FCKrasnodar (@FCKrasnodar) July 10, 2019

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